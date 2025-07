Ennesimo battibecco, in Senato, tra Matteo Renzi e il presidente Ignazio La Russa. Il leader di Italia viva stava intervenendo in dichiarazione di voto sulla riforma della separazione delle carriere, quando è stato interrotto una prima volta dal brusio proveniente dai banchi del centrodestra e dallo stesso La Russa. “Prosegua” gli ha detto quest’ultimo. E Renzi: “Proseguo quanto voglio io, come voglio io e quando voglio io. Lei tanto per cambiare mi interrompe, stia sereno”. Il battibecco si è fatto scontro quando Renzi ha accusato La Russa di non gestire in maniera equa i lavori di Palazzo Madama. Alla fine del proprio discorso l’ex presidente del Consiglio ha richiamato di nuovo La Russa. Questi, inquadrato dalle telecamere, non ha saputo trattenere il proprio fastidio nei confronti di Renzi.