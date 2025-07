Da quanto si apprende, sembra che il piccolo si trovasse in casa con i genitori quando è caduto dal balcone. L’allarme al 118 è scattato alle 18:48. Sul posto sono intervenuti l'automedica e un’ambulanza e poco dopo anche l’elisoccorso che è atterrato nel vicino campo sportivo

È caduto dal primo piano della sua abitazione di Casalguidi, nel Comune di Serravalle Pistoiese, in circostanze ancora da accertare. Adesso un bambino di tre anni si trova in condizioni gravi, trasportato con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 di lunedì, ma è tutta da ricostruire la dinamica dell’accaduto, con i Carabinieri che, intervenuti sul posto, stanno indagando.

Da quanto si apprende, sembra che il piccolo si trovasse in casa con i genitori quando è caduto dal balcone. L’allarme al 118 è scattato alle 18:48. Sul posto sono intervenuti l’automedica e un’ambulanza e poco dopo anche l’elisoccorso che è atterrato nel vicino campo sportivo.