Un attacco hacker globale è stato lanciato sfruttando una falla di sicurezza in un diffuso software per server di Microsoft. A essere prese di mira agenzie governative e aziende: sono stati violati i dati di agenzie federali e statali americane, di aziende energetiche e di un’azienda di comunicazione asiatica. A renderlo noto è stato il Washington Post, citando alcuni ricercatori. Non è ancora chiaro chi ci sia dietro gli attacchi e quale sia il loro obiettivo finale, ma Stati Uniti, Canada e Australia stanno indagando sulla compromissione dei server di SharePoint per la condivisione e la gestione dei documenti. Secondo gli esperti, migliaia di questi server sono a rischio. Sembra che gli hacker abbiano colpito server in Cina e un parlamento in uno Stato americano. Anche almeno due agenzie federali statunitensi hanno subito violazioni durante gli attacchi, verificatisi dopo che nelle scorse settimane Microsoft ha corretto una falla di sicurezza.

Nella mattinata di lunedì, poi, la compagnia aerea americana Alaska Airlines ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli, nonché di quelli della sua controllata Horizon Air. “Alaska Airlines ha subito un’interruzione del sistema informatico che ha avuto un impatto sulle sue operazioni. Abbiamo richiesto la sospensione temporanea dei voli Alaska e Horizon Air fino alla risoluzione del problema”, ha scritto la compagnia in un comunicato. Al momento non è chiaro se i due eventi, l’attacco hacker globale e l’interruzione del sistema informatico della compagnia, siano collegati.