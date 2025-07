A Roma, in Piazza Santi Apostoli nel centro storico, si è tenuto un presidio in solidarietà a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, presa di mira dalle sanzioni degli Usa e di Israele dopo aver pubblicato un report sulle condizioni umanitarie a Gaza. “La migliore cittadina italiana che abbiamo nel mondo, rappresentante per i territori occupati palestinesi, fa un report e scopre tutta l’economia privata e pubblica che gira attorno al genocidio a Gaza, evidenziando il guadagno sulla pelle dei palestinesi, viene sanzionata da Trump e nessuno si schiera a suo favore. Siamo basiti. In Italia esisterebbe la protezione diplomatica”, spiegano i manifestanti. “Il Governo non l’ha supportata per niente, anzi le ha remato contro”, raccontano ancora. Il presidio è stato organizzato da Sanitari per Gaza e l’associazione Free Assange Italia.