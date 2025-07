Ora è accusato di procurato allarme e resistenza a pubblico ufficiale. In passato aveva già avuto denunce per maltrattamenti in famiglia

Ha chiamato le forze dell’ordine dicendo di aver ucciso la moglie, ma non era vero. È successo a Fondi (Latina) dove un uomo è stato denunciato per procurato allarme ed arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Aveva chiamato la sala operativa confessando un femminicidio e la volante del Commissariato di Fondi si era precipitata all’abitazione dell’uomo. Arrivati i poliziotti hanno sentito le urla, sintomo di una lite in corso nella quale era coinvolta anche la moglie. Viva, dunque, ma in forte stato di agitazione.

L’uomo in passato già denunciato per maltrattamenti in famiglia. Alla presenza delle forze dell’ordine l’atteggiamento minaccioso, già rivolto alla compagna, si è esteso agli agenti, che lo hanno portato negli uffici del Commissariato dove è stato identificato e dichiarato in arresto per resistenza. L’uomo era già stato protagonista di episodi di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale in passato. Ora è ai domiciliari in attesa del rito per direttissima di domani.