Gli Stati Uniti continuano a stravolgere il proprio sistema sanitario dall’entrata in carica di Donald Trump e soprattutto del suo ministro della Sanità, Robert Kennedy jr. E questa volta a finire nel mirino della Casa Bianca è il sistema di prevenzione dalle pandemie adottato dall’dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nel 2024, dopo centinaia di migliaia di morti registrate nel Paese a causa del Covid-19. L’amministrazione ha annunciato di aver rigettato le norme previste dal programma sostenendo che violano la sovranità statunitense.

A darne notizia sono stati proprio Kennedy jr e il segretario di Stato, Marco Rubio, con una nota congiunta nella quale sostengono che che “questi emendamenti rischiano di ostacolare indebitamente il nostro diritto sovrano ad elaborare la nostra politica sanitaria. Noi metteremo gli americani al centro di tutte le nostre azioni e non tollereremo nessuna politica internazionale che attenti alla libertà di espressione, alla vita privata o alle libertà individuali degli americani”. Gli emendamenti del 2024 al Regolamento sanitario internazionale introducevano ad esempio il concetto di “urgenza pandemica” e prevedevano “maggiore solidarietà ed equità” all’interno dell’Oms.

Tutti principi respinti dall’amministrazione Trump e dal responsabile della salute, notoriamente scettico sull’uso dei vaccini, che confermano la loro avversione alle linee comuni in campo sanitario. Cosa nota, dato che proprio il nuovo presidente ha deciso di far uscire quest’anno gli Stati Uniti dall’Oms, anche se secondo il Dipartimento di Stato gli emendamenti al Regolamento erano ancora vincolanti per il Paese.