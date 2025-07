Non è la modalità carriera di Fifa e nemmeno Rio Ave-Milan. Avete mai visto battere 28 rigori in una sola partita? È solo il mese di luglio, ma i preliminari di Champions League hanno già regalato la gara più assurda della nuova stagione. Niente Psg o Barcellona, non ci sono nemmeno Doué o Yamal. A dare spettacolo ci pensano l’Ħamrun Spartans Football Club di Malta e i lituani dello Žalgiris. La squadra allenata dall’italiano Giacomo Modica recupera il 2-0 dell’andata e ribalta la qualificazione proprio dal dischetto. Si battono 14 rigori a testa: ci sono anche i portieri che si prendono la responsabilità e fanno gol. Dopo un botta e risposta che dura quasi più dell’intera gara, la squadra maltese vince 11-10: turno passato e storia riscritta. Ora, ci sarà la Dinamo Kiev nel cammino degli Spartans.

L’impresa dell’italiano Giacomo Modica

Da Mazara del Vallo a Malta: Giacomo Modica non ci va in vacanza, ma per allenare. E fare qualcosa di speciale. L’allenatore siciliano, infatti, ha regalato agli Spartans la prima storica qualificazione al secondo turno dei preliminari di Champions League. Non solo in panchina: c’è un po’ d’Italia anche in campo. Tra i protagonisti dell’infinita sfida ai rigori Vincenzo Polito mette la sua firma per ben due volte: per il terzino destro ex Messina e Gena, dopo diversi anni tra dilettantismo e Serie C, è la prima esperienza estera. E ovviamente, la prima (e indimenticabile) presenza in Champions League. Almeno per ora.

Ventotto rigori in una sola partita: qual è il record di tutti i tempi?

Quella tra Spartans e Zalgiris è la 14esima partita nella storia del calcio a superare i 20 rigori battuti. Ma non è il record assoluto: per arrivare al podio sarebbe stato necessario fare almeno altri due giri. Al terzo posto, infatti, ci sono i 48 calci di rigore tra KK Palace e Civics in una partita di Coppa della Namibia dove a vincere furono i padroni di casa per 17-16. La seconda posizione scavalca i 50: quelli battuti tra Batov e Frystak – in un match di coppa nazionale nel 2016 in Repubblica Ceca – sono stati addirittura 52. A vincere, dopo più di 40 minuti, fu il Batov 25-24. Ma secondo Transfermarkt, la serie più lunga è stata giocata in Corea del Sud: Yongin Taesung e Chengju Daesung – nel match valido per i quarti di finale del campionato di ‘Educazione Secondaria’ nel 2019 – hanno tirato 62 rigori. Un testa a testa durato 50 minuti e terminato 29-28 per il Taesung. Nell’”Europa che conta”, però, nessuno ha mai fatto meglio della squadra di Modica. Ventotto rigori tirati per entrare nella storia della Champions League. Le pagine più belle (e bizzarre) del calcio si scrivono anche d’estate.