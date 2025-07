“C’era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva prego”. Dopo la denuncia dell’attore e regista Luca Zingaretti, oggi esce allo scoperto Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy: era lui il politico tirato in ballo, pur senza essere citato. “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, la sua spiegazione di quanto accaduto.

Il ministro Urso ha replicato al video di Luca Zingaretti, storico volto del Commissario Montalbano e fratello dell’eurodeputato Pd Nicola, che ha scatenato forti polemiche sui social. Sua moglie ha effettivamente saltato la fila in aeroporto con la scorta. Parlando a Repubblica, ha spiegato di non essersi accorto di quanto succedeva e se è accaduto qualcosa di spiacevole perché era al telefono: “È la scorta a valutare le condizioni, io ero accanto a mia moglie anche se al telefono. Per l’esattezza portavo la sua valigia“. Poi Urso ha rimarcato: “Ho accompagnato mia moglie e mio figlio. Dovevo partecipare al tavolo al mio ministero con regione e comuni per un accordo di programma sull’Ilva. L’incontro si era concluso nella tarda serata di lunedì ed è ripreso nella mattinata“, aggiunge.