La cantante, 53 anni, è stata vista l'ultima volta a Porto Tolle il 4 giugno 2022, due giorni prima della stipula per vendere la casa di un parente. Le indagini del Ris dei carabinieri non hanno fatto emergere elementi nuovi

La Procura di Rovigo ha di nuovo chiesto l’archiviazione delle indagini sulla scomparsa di Greta Spreafico, 53 anni, cantante rock originaria di Erba, provincia di Como, di cui non si hanno notizie dal 4 giugno del 2022. Il fascicolo era già stato archiviato dal Gip del tribunale di Rovigo il 2 ottobre 2023, ma era stato poi riaperto il 24 maggio 2024 su richiesta della Procura, dopo un’istanza di parte che chiedeva di accertare la natura di un presunto rigonfiamento del terreno in un’area di proprietà di un’impresa edile nelle vicinanze dell’abitazione all’epoca utilizzata da uno degli indagati, Andrea Tosi, un giardiniere di Porto Tolle (Rovigo).

L’altro indagato per la scomparsa è Gabriele Lietti, ex fidanzato della cantante. La Procura sospettava che il rigonfiamento del terreno nascondesse l’automobile che all’epoca usava Spreafico, una Kia Picanto mai rinvenuta. L’ultimo contatto con la donna in vita risale all’1.45 del 4 giugno 2022, quando parlò con Andrea Tosi. Il nuovo fascicolo era stato aperto con l’ipotesi di reato di distruzione e occultamento di cadavere, omicidio preterintenzionale, morte come conseguenza di altro delitto e sequestro di persona.

Il suddetto rigonfiamento non che ha fatto riaprire le indagini non è stato nemmeno trovato e i carabinieri del Ris hanno svolto nuovi accertamenti su una chiave e una maglietta nera ritrovate nell’appartamento della donna scomparsa. Il profilo genotipico estrapolato da un polsino della maglietta risulta al 99,99% di Greta Spreafico. Anche i nuovi accertamenti sugli indagati non hanno fatto emergere elementi nuovi e rilevanti. La Spreafico si era trasferita a Porto Tolle ad aprile 2022 e voleva vendere la casa del nonno ad un cugino per circa 80mila euro. La stipula era prevista per il 6 giugno 2022, due giorni dopo la sua scomparsa. La sua auto è stata vista l’ultima volta alle ore 5.16 del 4 giugno 2022, ma l’analisi di varchi elettronici e telecamere non ha consentito di ricostruire dove fosse diretta.