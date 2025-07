“Non mi aspettavo che Trump sollevasse il trofeo con noi, ma credo che dimostri quanto sia importante il torneo”. Sorpreso e imbarazzato. Reece James ha cercato la diplomazia per rispondere alla domanda sul perché Donald Trump fosse sul palco con loro a festeggiare la vittoria del Mondiale per Club dopo la finale contro il PSG. Una scena che ha creato appunto disagio sia tra i calciatori sia in Pietro Infantino, presidente Fifa che a giudicare dalla reazione nel video si aspettava un epilogo diverso durante la premiazione.

Trump rimane sul palco con il Chelsea: l’imbarazzo dei calciatori e di Infantino

Nello specifico, il presidente degli Usa si è recato al Meadowlands Stadium per assistere alla finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG, dominata dalla squadra inglese per 3-0. Come prevedibile, Trump è sceso in campo a fine partita per consegnare le medaglie ai calciatori insieme ai vertici Fifa. Congratulazioni, strette di mano e foto con gli arbitri. Quando tutti però pensavano che il momento del presidente Usa fosse finito, è accaduto l’inatteso.

Donald Trump e Gianni Infantino salgono sul palchetto creato ad hoc per la premiazione del Chelsea e consegnano la coppa al capitano Reece James. A quel punto Infantino – come sempre si fa e come sempre lui ha fatto – scende dal palco e invita Donald Trump a fare lo stesso. Il presidente Usa però ignora completamente la richiesta del massimo esponente Fifa e rimane lì. Palmer – protagonista della finale con una doppietta – tocca sulla spalla Reece James e chiede “ma cosa sta facendo?”.

Lo stesso James guarda Trump che a gesti sembra dirgli “no no, rimango qui”. Risultato finale: il Chelsea alza la coppa con Trump in mezzo, fermo, ad applaudire sorridente. Infantino ci riprova subito dopo con dei gesti a voler dire “scenda dal palco”, ma niente. Trump lo ignora ancora. A pagarne dazio è stato proprio Cole Palmer, protagonista della finale e del Mondiale in generale, che è stato oscurato dalla presenza del presidente Usa davanti a lui. Poi, finalmente, capisce e si fa da parte anche grazie all’ennesima richiesta di Infantino. Ed ecco che Reece James alza di nuovo la coppa. Questa volta – come è giusto che sia – con Cole Palmer in copertina accanto a lui.