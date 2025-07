Un terzo ragazzo di 16 anni che era con loro sulla Ford Fiesta è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ed è in condizioni disperate. In ospedale anche le due donne che viaggiavano sul suv con cui l'auto si è scontrata

Tragico incidente stradale domenica mattina in Sardegna. Due ragazzi di 17 e 18 anni che stavano andando al lavoro all’Aquadream, il parco acquatico di Baja Sardinia, a pochi chilometri da Arzachena, si sono scontrati frontalmente con un suv con a bordo due donne. Sono morti entrambi mentre un terzo ragazzo di 16 anni che era con loro sulla Ford Fiesta è stato trasportato in ospedale in elisoccorso ed è in condizioni disperate. In ospedale anche le due donne, che non sono in pericolo di vita.

Il parco acquatico dove lavoravano le due giovani vittime è stato chiuso per lutto. Polizia stradale e polizia locale di Arzachena sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare le responsabilità. La strada statale 125, nei pressi di Arzachena, è stata chiusa al traffico. Sul posto sono presenti gli agenti della polizia stradale del Commissariato di Cannigione, la polizia locale di Arzachena e i vigili del fuoco del distaccamento di Arzachena.