Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

“Illustre ministro, alla luce della condanna inflitta a Mario Roggero i capigruppo di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati di Camera e Senato hanno avviato una raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi ed aperta a tutti coloro che vorranno sotto scriverla”. Obiettivo: “Avviare l’istruttoria per la richiesta di grazia”. Era solo giovedì scorso e i capigruppo di maggioranza di Montecitorio Galeazzo Bignami (Fratelli d’Italia), Enrico Costa (Forza Italia), Riccardo Molinari (Lega) e Maurizio Lupi (Noi Moderati) avviavano una raccolta firme dei parlamentari per chiedere a Nordio di far partire la grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per un duplice omicidio.

Il primo a intestarsi la difesa di Roggero è stato soprattutto il leader della Lega Matteo Salvini che nei giorni successivi è stato due volte nel carcere di Bollate (Milano) a trovare il goielliere presentando un disegno di legge al Senato per rendere la difesa “sempre legittima”. Peccato che se gli alleati di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi Moderati abbiano davvero fatto partire una sottoscrizione interna ai gruppi parlamentari per raccogliere le firme, la Lega non lo ha fatto. Si è limitata a una petizione online ma il modulo per firmare non è stato mandato al gruppo parlamentare.

A confermarlo al Fatto sono cinque deputati del Carroccio che non hanno ricevuto né le istruzioni né il modulo per firmare la richiesta di grazia nei confronti di Roggero. Si tratta di un foglio, allegato all’appello dei capigruppo in cui bisogna indicare il nome del parlamentare, il gruppo e la firma. I deputati di Forza Italia hanno aderito firmando e rimandando indietro la tabella, quelli di Fratelli d’Italia invece si sono organizzati firmando l’appello nell’ufficio di Bignami, mentre i leghisti si sono proprio “dimenticati” di far firmare la richiesta ai propri parlamentari. La petizione, invece, dopo le prime 120mila firme in tre giorni si è fermata a 134 mila.