È successo la sera di domenica 19 luglio in provincia di Savona. La piccola è ricoverata all'ospedale Gaslini di Genova mentre la trentanovenne è stata dimessa lunedì mattina

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Una serata tra mamma e figlia trasformata in tragedia. In pochi secondi lo spettacolo pirotecnico organizzato la sera di domenica 19 luglio dall’Associazione Bagni Marini ad Andora, in provincia di Savona, ha seminato il panico tra gli spettatori: una bambina di sei anni e la mamma, di 39, sono state colpite da un fuoco d’artificio fuori controllo. Entrambe sono state ricoverate.

La piccola, subito dopo l’incidente, è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova per ustioni di secondo e terzo grado alle gambe, torace e anche al viso. Nonostante non sia in pericolo di vita, resta ricoverata per consentire ai medici di monitorare l’evoluzione delle lesioni riportate. La madre invece, che ha riportato ustioni alle gambe, è stata dimessa lunedì dall’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Il sindaco Mauro Demichelis ha espresso vicinanza alla famiglia e ha assicurato di avere disposto tutte le verifiche di competenza dell’amministrazione per fare chiarezza su quanto avvenuto.