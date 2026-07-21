Nel tentativo di soccorrere la cagnolina e mettere in salvo il figlio, anche la madre è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti

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Serata estiva in famiglia. Nella fase di preparazione di una grigliata, un lupo adulto ha fatto irruzione nel giardino di una famiglia e ha ucciso la cagnolina di casa che ha tentato di proteggere il bimbo di due anni.

È successo sabato 18 luglio a Orbinaccio, frazione collinare del comune di Camaiore, in provincia di Lucca. Mentre la famiglia cenava insieme, intorno alle 20.30, è stata sorpresa dalla presenza di un lupo nel proprio giardino che, incurante della presenza umana, si è intrufolato avvicinandosi al figlio di due anni che giocava all’aperto. Qui è entrato in gioco Destiny, un meticcio di 7 anni, che si è lanciato a protezione del bambino, ma che è stato sopraffatta dal lupo, che l’ha azzannata alla gola, come riporta il Corriere della Sera.

Nel tentativo di soccorrere la cagnolina e mettere in salvo il figlio, anche la madre è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sarebbero gravi. Il bimbo fortunatamente è rimasto illeso, ma per la cagnolina, purtroppo, non c’è stato niente da fare.