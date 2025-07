L’uomo stava lavorando in un cantiere nella zona del porto quando, probabilmente a causa di un malore, è caduto sbattendo la testa e finendo in acqua

Un operaio di 59 anni è morto dopo essere caduto in acqua a Padenghe, nella parte bresciana del lago di Garda. Nella mattinata di oggi, sabato 12 luglio, l’uomo stava lavorando in un cantiere nella zona del piccolo porto: si occupava della manutenzione delle barche. Probabilmente a causa di un malore, è caduto sbattendo la testa e finendo in acqua. Il corpo è sato ritrovato dai vigili del fuoco dopo alcune ore di ricerche.

