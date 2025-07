Jonathan Milan spezza il digiuno italiano al Tour de France: il velocista italiano vince l’ottava tappa della Grand Boucle 2025, battendo nella volata di Laval il belga Wout Van Aert. Per lo sprinter della Lidl-Trek, già in maglia verde, è la prima vittoria sulle strade di Francia. È servita la sua potenza per spezzare una maledizione che durava da ormai 6 anni: l’ultimo italiano a vincere al Tour era stato Vincenzo Nibali il 27 luglio 2019 a Val Thorens, grazie a una fuga tra i monti della Savoia. Oggi invece in tutt’altro contesto, in una tappa per velocisti nel dipartimento della Mayenne, è arrivato lo sprint liberatorio di Milan. Per il ciclismo italiano non è che una fiammella di speranza, ma almeno è la fine di un incubo dopo 113 tappe senza vittorie.

Milan pochi giorni fa, nella terza tappa del Tour, aveva subito la beffa del secondo posto dietro a Tim Merlier nella volata di Dunkerque, decisa al fotofinish. In quella frazione si era ritirato anche Jasper Philipsen, il grande favorito per le volate, vittima di una caduta. Oggi Milan invece è stato bravo a reggere il ritmo di un finale caotico e a farsi trovare pronto nell’ultimo chilometri, quando molti dei suoi rivali erano invece rimasti indietro: ci ha provato Van Aert, incapace però di contrastare la potenza del 24enne di Tolmezzo. Terzo posto per l’australiano Kaden Groves, nonostante il treno di Mathieu Van der Poel.