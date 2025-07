Sfuma ancora la vittoria italiana al Tour de France 2025. Questa volta però è questione di centimetri, forse di millimetri. Jonathan Milan è stato beffato al fotofinish da Tim Merlier nella volata di Dunkerque, terza tappa della Grand Boucle. Dopo aver vinto lo sprint intermedio, il velocista italiano della Lidl-Trek aveva fatto tutto bene anche nella volatona finale, ma il belga della Soudal Quick-Step, campione europeo in carica, è stato il più bravo a districarsi tra le maglie di un gruppo lanciato e nervosissimo: è rimasto a ruota di Milan per sbucare fuori solo nei metri finali e sopravanzare di pochissimo il rivale. Neanche mezza ruota. Grande assente allo sprint Jasper Philipsen: il vincitore della prima tappa è caduto durante lo sprint intermedio e si è dovuto ritirare. Proprio le cadute hanno caratterizzato anche il finale della terza tappa. Coinvolto anche Remco Evenepoel, apparentemente senza gravi conseguenze.

Dopo due giorni spettacolari, oggi il Tour de France non ha regalato particolari emozioni: la frazione con arrivo a Dunkerque è stata caratterizzata dal forte vento contrario che ha impedito qualsiasi velleità di fuga. Tutto il gruppo ha solo aspettato la volata finale. Quando accade, il rischio cadute è elevatissimo. E così è stato. Nessun pericolo corso però da Pogacar e Vingegaard, così come da Mathieu Van der Poel che conserva la maglia gialla. Per Milan invece la consolazione è la maglia verde: il velocista italiano ora è il leader della classifica riservata agli sprinter con 81 punti, 4 di vantaggio su Biniam Girmay.