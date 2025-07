di Francesco Canosa

Siedono entrambi alla sinistra del Padre. Alla destra, d’altronde, c’è già il pienone: Meloni, Salvini, La Russa, Vannacci, Bandecchi e compagnia cantante.

I presupposti per un remake ci sono tutti: una nuova “discesa in campo” sulla scia del Cavaliere nei primi anni ’90. E a loro, sotto sotto, piace farcelo credere. Come se la sola ipotesi bastasse a preparare il terreno, o addirittura a minacciare il mondo della politica — soprattutto quella più vicina a loro, ideologicamente. E se finora il buon Tajani, a cui va riconosciuto il merito di aver svolto egregiamente il ruolo di guardiano dell’orticello di famiglia, era rimasto immune dai commenti politici dei rampolli di Arcore, dopo l’ultima intervista di Pier Silvio Berlusconi le cose sono cambiate.

Pier Silvio ha sfacciatamente messo in discussione la figura del vicepresidente del Consiglio forzista, del suo tormentone estivo sullo Ius Scholae e dei volti storici del partito, lamentando la necessità di “presenze nuove e idee nuove”.

Tutto questo mentre Giorgia Meloni viene lodata da lui come alla guida del “miglior governo d’Europa”. Probabilmente per ringraziarla della marcia indietro sulla tassa sugli extraprofitti delle banche. O forse per un calcolo più sottile: finché il divario tra Forza Italia e Fratelli d’Italia resta ampio, ai Berlusconi conviene restare in panchina, con il telecomando in mano a lisciarle il pelo.

Sembra davvero impossibile, infatti, cambiare le gerarchie nel governo di destra-centro allo stato attuale delle cose. E dunque, chi glielo fa fare a un membro della famiglia Berlusconi di mollare le redini dell’azienda di famiglia per finire a fare il numero 2 della coalizione — Salvini permettendo? Fratelli d’Italia, d’altronde, è più fratello loro che d’Italia, essendo nato dalla costola del Padre.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!