Tornano a girare le pale del Moulin Rouge, restaurate oltre un anno dopo il crollo. Festa grande a Parigi, dove a Montmartre davanti al cabaret più famoso della Francia una compagnia di 90 persone ha ballato il can can all’esterno per celebrare l’evento. Le pale da 12 metri sono crollate ad aprile dell’anno scorso in seguito a un guasto meccanico, senza ferire nessuno. Il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, aveva definito il cabaret una parte fondamentale del patrimonio culturale della capitale e promesso un restauro.

“Le pale del Moulin Rouge hanno sempre girato, quindi abbiamo dovuto restituire questo simbolo parigino a Parigi, alla Francia, e riportarlo allo stato in cui si trovava prima”, ha dichiarato Jean-Victor Clérico, direttore generale del cabaret. Le pale ora ruoteranno tutti i giorni dalle 16 alle 2. Fondato nel 1889, il Moulin Rouge è diventato un simbolo mondiale della vita notturna parigina di fine secolo, con le sue celebri ballerine di can-can ritratte in dipinti di artisti come Henri de Toulouse-Lautrec.