Il capo della polizia di Parigi, Laurent Nunez, ha annunciato che sarà consegnata una medaglia d’onore a Fousseynou Cissé, un uomo di 39 anni in attesa di cittadinanza francese che alcuni giorni fa ha salvato cinque persone da un incendio scoppiato in un appartamento a Parigi. “Un riconoscimento del suo coraggio e della sua dedizione” ha detto Nunez. In bilico sul cornicione al sesto piano di un palazzo, a 20 metri di altezza, Cissé ha soccorso un’intera famiglia, tra cui un bambino e un neonato, e l’ha aiutata a mettersi in salvo. Il suo gesto è stato filmato dai residenti che si trovavano nel palazzo di fronte e pubblicato sui social dove ha ricevuto migliaia di condivisioni e visualizzazione. L’uomo lavora come receptionist in una scuola