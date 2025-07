Polo color salmone, costume da bagno e un foglio stampato tra le mani. Matteo Hallissey, presidente di +Europa, si presenta così alla cassa del Papeete, il famoso stabilimento romagnolo.

“Volevamo lasciare questa per i gestori, che è la diffida che abbiamo mandato al comune di Cervia per chiedere le gare, visto che siamo interessati a gestire noi il Papeete”, esordisce così nel reel pubblicato sul profilo Instagram del partito.

Un flash mob organizzato per protestare contro le concessioni ai balneari, rinnovate senza gare ancora una volta fino a settembre 2027. L’ombrellone libero piantato in mezzo a quelli arancioni dello stabilimento non è durato molto, le forze dell’ordine chiamate dai gestori sono arrivate in fretta e hanno identificato gli ideatori della protesta. Il poco tempo è bastato, però, per girare e postare il video, mandando un messaggio diretto al governo e chiamando in causa il ministro dei Trasporti, che al Papeete – gestito dall’ex europarlamentare leghista Massimo Casanova – ha trascorsi noti.

“Salvini, ti aspettiamo al nostro Papeete per bere un bel mojito”, è la provocazione scherzosa ma non troppo di Hallissey, che spiega come dopo la diffida, davvero consegnata nelle mani degli interessati, il Comune avrà 30 giorni per dare una risposta. Due le opzioni: o l’attivazione delle gare da parte o il ricorso al Tar già promesso da +Europa, per far chiarire la situazione dal giudice amministrativo. Assieme ai rappresentati del partito alcuni imprenditori interessati a un’eventuale messa a bando del tratto di spiaggia.

Non si è fatta attendere la risposta dei legali dei gestori, gli avvocati Antonio Petroncini e Chiara Rinaldi, come riporta il Quotidiano Nazionale: “La famiglia Casanova Bertini, amministratori del Gruppo Papeete, ritiene sia doveroso evidenziare – nostro tramite – che ogni circostanza indicata nella nota inviata agli organi di stampa dal Presidente di ‘+Europa e Radicali’, sarà sottoposta agli organi giudiziari competenti, anche al fine di scongiurare il ripetersi di qualsivoglia ‘invasione’ nei propri stabilimenti e in altri luoghi, che possono arrecare molteplici danni”.