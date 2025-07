Il presidente francese Emmanuel Macron e sua moglie Brigitte arrivano nel Regno Unito per una visita di Stato di tre giorni, la prima di un Capo di Stato europeo dopo la Brexit. Al suo arrivo Macron viene accolto dal Principe e dalla Principessa di Galles prima di dirigersi al Castello di Windsor per incontrare Re Carlo III. Ma a fare scalpore è un nuovo gesto di allontanamento da parte della premiere dame francese nei confronti del marito, dopo lo “schiaffo” in Vietnam. Brigitte, infatti, avrebbe ignorando la mano offerta da Macron per aiutarla a scender dall’aereo, preferendo appoggiarsi al corrimano. Il gesto, subito immortalato, non è passato inosservato insinuando dubbi su una possibile distanza tra i due coniugi.