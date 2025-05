Macron prende una manata in faccia dalla moglie Brigitte: l’imbarazzo all’arrivo in Vietnam. L’Eliseo minimizza (ma non nega)

La première dame Brigitte che dà una manata in faccia Emmanuel Macron? Il video, girato dall’Associated Press all’arrivo dell’aereo presidenziale francese in Vietnam, per l’inizio della serie di visite previste nel sud-est asiatico, sta facendo il giro del web. Una lite? L’Eliseo ha subito smentito: “Solo un momento di sfogo tra il presidente e la consorte, rilassati prima di cominciare la visita”. Le immagini riprendono il portellone dell’aereo aperto sulla pista di Hanoi e Macron che compare per scendere. Poi, il presidente si gira verso l’interno, si vedono comparire le due braccia di Brigitte che raggiungono il viso del presidente, come per un buffetto. Bisticciavano? Un momento di “complicità” come sostiene l’Eliseo? Un vero schiaffo? I social non hanno lesinato sulle ipotesi possibili, interpretando anche l’espressione piuttosto sorpresa di Macron dopo il gesto di Brigitte, anche se poi il presidente si volta prontamente verso l’uscita e fa un gesto di saluto verso l’esterno.

A quel punto, la coppia comincia a scendere la scaletta, e il capo dello stato tende il braccio alla moglie come fa di solito. Soltanto che Brigitte stavolta non prende il braccio del marito ma si sorregge alla ringhiera della scaletta.

L’Eliseo, di fronte alla quantità di rilanci e commenti del video, ha prima smentito che fosse autentico. Poi, una volta appurata la veridicità, un collaboratore del presidente ha parlato di un “battibecco” della coppia, in cui “il presidente e la moglie scaricavano la tensione un’ultima volta prima dell’inizio del viaggio ufficiale”.