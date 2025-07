Almeno nove persone sono morte dopo il crollo di un ponte su un fiume nello stato indiano occidentale del Gujarat, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Press Trust of India, citando funzionari di polizia. Il ministro della Salute del Gujarat, Rushikesh Patel, ha dichiarato che diversi veicoli erano sul ponte quando una parte è crollata, facendo precipitare molti veicoli nel fiume. Ha aggiunto che almeno cinque persone sono state tratte in salvo. L’incidente è avvenuto nel distretto di Vadodara, in Gujarat, colpito da forti piogge negli ultimi giorni. Il Primo Ministro Narendra Modisi si è detto “profondamente addolorato” e ha espresso le sue condoglianze alle vittime. Nel 2022, un ponte sospeso centenario è crollato in un fiume nel Gujarat, facendo precipitare in acqua centinaia di persone e uccidendone almeno 132.