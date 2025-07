Il gomito di Jannik Sinner preoccupa e non poco in vista del match contro Ben Shelton. Il numero uno al mondo ha infatti vinto agli ottavi di finale contro Dimitrov a causa del ritiro del bulgaro, ma nel primo game del match ha accusato un infortunio al gomito che l’ha poi condizionato per tutto il match. “Gli infortuni al gomito del tennista sono nella maggior parte dei casi da sovraccarico, come nel caso dell’epicondilite laterale (‘gomito del tennista’), tuttavia nel caso di Sinner parliamo di un trauma acuto conseguente alla caduta, di cui dobbiamo ancora conoscere l’entità”. A fare il punto per l’Adnkronos Salute è stato il medico fisiatra Andrea Bernetti.

Le parole del medico Andrea Bernetti – “Biomeccanicamente, il gomito funziona principalmente come un anello in una catena cinetica, consentendo il trasferimento dell’energia cinetica dal corpo alla racchetta. Qualsiasi problematica a tale livello può provocare dolore e difficoltà nell’eseguire il servizio in modo adeguato, oltre che in altre situazioni di gioco”, ha spiegato il dottor Bernetti. “L’olecrano e la fossa olecranica forniscono stabilità primaria quando il gomito è flesso a meno di 20° o più di 120° – precisa Bernetti – A gradi di flessione intermedi, la stabilità è garantita principalmente dalle strutture dei tessuti molli, in particolare dal legamento collaterale ulnare, particolarmente importante nelle attività che comportano stress in valgo, come in alcune situazioni di gioco del tennis. Ad esempio, durante il servizio la catena cinetica inizia a livello degli arti inferiori, prosegue a livello del tronco e della spalla fino all’articolazione del gomito, per poi proseguire attraverso il polso e la mano“.

“Bisogna capire l’entità di un’eventuale lesione” – Ciò su cui si sofferma poi Bernetti è il caso specifico del tennista altoatesino, che deve valutare bene se continuare a giocare: “Quindi la problematica di un caso come quello di Sinner, pur non conoscendo ovviamente il caso nello specifico, ma piuttosto basandosi esclusivamente su quanto visto in video, è capire l’entità di un’eventuale lesione e comprendere se sia possibile continuare a giocare non provocando ulteriori danni, e al tempo stesso senza compromettere il livello di gioco”.