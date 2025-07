Attacco in salita, sprint finale dopo la “sfida” di van der Poel e vittoria numero 100 in carriera. Un super Tadej Pogacar vince la quarta tappa del Tour de France: come al suo solito, lo fa regalando spettacolo sul traguardo al Rouen. Nello sprint finale il ciclista sloveno è arrivato davanti alla Maglia gialla, ma non è riuscito a strappargliela. O meglio, il tempo generale è lo stesso ma Mathieu van der Poel conserva il simbolo del primato del Tour grazie ai piazzamenti.

Sembra ormai questione di giorni, poi a contendersi la Grand Boucle saranno definitivamente Pogacar e Jonas Vingegaard, ancora una volta terzo al traguardo ma unico capace di reggere lo scatto di Pogacar sull’ultima cote di giornata, la Rampe Saint Hilaire, a poco più di 5 km dall’arrivo. Lo sloveno ha fatto il vuoto, ma il danese è rimasto appiccicato alla sua ruota. Un antipasto di quello che potrebbe accadere quando arriveranno le vere salite e le montagne: gli altri rivali, a partire da Remco Evenepoel, non paiono all’altezza.

Intanto Pogacar, in attesa della Maglia gialla, festeggia la vittoria numero 100 a soli 26 anni. Il mito Eddy Merckx, il Cannibale per eccellenza, resta lontanissimo a quota 286. Ma già la seconda posizione all time occupata da Mario Cipollini (166 sigilli) comincia a traballare. Lo sloveno però da oggi è avvisato: a questo Tour de France, finite le schermaglie con Van der Poel, cominceranno quelle con Vingegaard: il suo grande rivale pare tornato al top.

La classifica generale del Tour de France 2025 dopo la quarta tappa