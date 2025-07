Le fiamme minacciano la periferia nord, già distrutti 350 ettari. Residenti avvisati via cellulare: "Restate a casa e chiudete le finestre"

Un incendio divampato nella località di Les Pennes-Mirabeau minaccia Marsiglia. Nonostante il dispiego di forze, circa 170 vigili del fuoco, due elicotteri e 68 autopompe, non si fermano le fiamme che dalle 10.50 avvolgono la periferia nord della città. E ha già portato alla chiusura dell’aeroporto e allo stop ai treni.

Sfavorevoli anche le condizioni meteo, con un vento forte destinato a non rallentare prima della tarda serata. Non si segnalano vittime ma sono 350 gli ettari di boscaglia al momento distrutti dal rogo a ridosso dell’autostrada 552 e, da quanto riporta Le Figaro, l’ospedale cittadino si trova attualmente senza elettricità.

Il fumo sta diventando anche un problema per gli abitanti, tanto che nel pomeriggio la prefettura della regione ha inviato un messaggio ai cellulari di chi si trova nella zona: “Incendi nei boschi a Marsiglia. Lasciate la zona della foresta immediatamente. Chiudetevi in un edificio in muratura. Chiudete finestre e porte”. A giugno, racconta sempre Le Figaro, i pompieri di Marsiglia avevano sostenuto un’esercitazione volta a simulare proprio un incendio di vasta portata nella zona.