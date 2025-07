Un'immagine vergognosa che ovviamente ha creato non poche polemiche in Francia. Che cosa è successo durante la seconda tappa

Era uno degli snodi cruciali della seconda tappa del Tour de France 2025. Il passaggio in cima alla Côte de Saint Etienne au Mont, quando all’arrivo mancavano solo 8 km, avrebbe potuto decidere la corsa: lì ha tentato l’allungo Jonas Vingegaard, nella tappa con arrivo a Boulogne-sur-Mer poi vinta da Mathieu Van der Pol in una volata ristretta. Ma questo ovviamente non giustifica l’atteggiamento oltraggioso di una decina di tifosi di ciclismo, che per assistere al passaggio di Tadej Pogacar e del resto del gruppo hanno deciso di irrompere in un cimitero.

Sono stati immortalati dalla regia del Tour de France: in mondovisione si sono viste decine di persone in piedi sulle tombe o arrampicate sulle lapidi per vedere meglio il passaggio dei corridori. Un’immagine vergognosa, che ovviamente ha creato non poche polemiche in Francia. Da tempo ormai l’atteggiamento dei tifosi a bordo strada è oggetto di critiche e regolamenti sempre più severi. Sempre nella seconda tappa, ad esempio, l’italiano Jonathan Milan è stato colpito in faccia dallo smartphone di uomo che stava tentando di fare una foto suggestiva. Evidentemente però le regole non bastano, se alcuni sono disposti perfino a profanare un cimitero pur di avere una visuale migliore.