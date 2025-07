Una tappa spettacolare, un finale che sembrava quello di una classica. Il secondo giorno del Tour de France ha regalato emozioni, con Mathieu van der Poel che ha conquistato tappa e maglia gialla sul traguardo di Boulogne-sur-Mer. Lo ha fatto staccando in volata Tadej Pogacar, mentre terzo è arrivato un ottimo Jonas Vingegaard. A seguire i francesi Romain Gregoire e Julian Alaphilippe. Buone notizie anche per l’Italia dopo la brutta di ieri con il ritiro di Filippo Ganna: ottimo nono posto di Simone Velasco della XDS Astana Team.

Vittoria e maglia gialla – Non solo la vittoria della tappa: van der Poel ha conquistato anche la maglia gialla, “strappandola” al compagno di squadra Philipsen, arrivato a 30″. Secondo successo in due tappe intanto per l’Alpecin Deceuninck. La frazione più lunga del Tour de France 2025 è stata caratterizzata da pioggia e vento nella prima parte, ma nel finale l’olandese è salito in cattedra e ha portato a casa la vittoria.

L’ordine di arrivo della 2^ tappa