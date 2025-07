Un incendio si è sviluppato in via della Corona Boreale a Fiumicino. Il rogo coinvolge dei capannoni, rifiuti e materiali di compostaggio nella località di Parco Leonardo, alle spalle del centro commerciale Da Vinci. Un’alta colonna di fumo nero è visibile a molta distanza. Sul posto la polizia, i vigili del fuoco e le squadre della Protezione civile. In una nota il Comune di Fiumicino sottolinea che “le fiamme hanno coinvolto un deposito riconducibile alla ditta Paoletti Ecologia”. La polizia locale è impegnata nella gestione del traffico e nella messa in sicurezza dell’are: è stata disposta la chiusura temporanea di via Corona Boreale all’altezza di via Idra.

Negli ultimi dieci giorni si sono verificati diversi roghi nel Comune che ospita l’aeroporto principale della Capitale. Ieri le fiamme sono divampate nella vegetazione a ridosso della pista ciclabile che corre lungo l’argine del Tevere, nella zona di Parco Leonardo, parallelo alla via Portuense. Negli ultimi giorni diversi analoghi focolai si sono registrati nella stessa area.