Comincia male il Tour de France dell’Italia: Ganna si ritira dopo una caduta

Il ciclista italiano era atteso per la crono di Caen, specialità in cui mirava a essere protagonista: per lui problemi alla schiena dopo uno scivolone

Comincia come probabilmente peggio non poteva il Tour de France dell’Italia ciclistica. Si è infatti ritirato Filippo Ganna, corridore italiano più atteso soprattutto per la crono di Caen alla quinta tappa. Il 28enne, campione nazionale italiano a crono – titolo vinto una settimana fa – è stato costretto ad abbandonare la competizione a causa di una caduta ai -132 km dal traguardo. Era finito a terra mentre attraversava una rotonda, toccandosi con Flynn. La 112ma edizione del Tour del France è scattata quest’oggi da Lille, sede sia di partenza che di arrivo della prima frazione, lunga 184.9 km. E purtroppo per l’Italia è iniziata malissimo.

La ripartenza – Nonostante qualche problema iniziale, Ganna era riuscito a ripartire, dando segnali positivi in quanto aveva attivato l’inseguimento da solo, staccandosi dai corridori che aveva raggiunto poco prima. Ma quando tutto sembrava essersi risolto nel migliore dei modi, all’inizio della seconda salita è tornato il dolore. La scalata del Mont Cassel – salita non lunga e impegnativa ma in pavé – ha fatto male alla schiena del ciclista italiano, che ha deciso di ritirarsi.

Il ritiro – Dopo il dolore in salita, il corridore ha capito di non poter più proseguire e ha deciso di alzare bandiera bianca quando era arrivato ai -71 dal traguardo. Una perdita significativa per l’Italia, che non vince una tappa al Tour dal 2019, e per la Ineos Grenadiers. Ganna infatti avrebbe avuto ambizioni di vertice alla crono di Caen.