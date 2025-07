“Le critiche per niente. È una società malata. Abbiamo tutti una famiglia. È vergognoso guardare canali TV/commentatori/social network che sottolineano un’assenza invece di onorare rispettosamente il dolore di una famiglia distrutta dalla perdita di due fratelli”. Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, esce allo scoperto e prende le difese del fratello sui social. Tra i temi più discussi degli ultimi giorni c’è infatti l’assenza del campione portoghese ai funerali di Diogo Jota e del fratello André Silva. Un’assenza che la sorella ha voluto giustificare nelle proprie storie Instagram dopo i tanti attacchi ricevuti.

Il funerale del padre – Katia Aveiro ha spiegato uno dei motivi facendo riferimento al funerale del padre nel 2005: “Quando mio padre è morto, oltre al dolore della perdita, abbiamo dovuto affrontare un’ondata di telecamere e curiosi al cimitero e ovunque andassimo. In nessun momento noi (i bambini) potevamo lasciare la cappella; era possibile solo al momento della sepoltura, tale era la commozione”. La sorella del campione oggi in forza all’Al Nassr ha proseguito: “Al funerale c’erano presidenti, allenatori della nazionale dell’epoca, come Luis Filipe Scolari ecc e l’attenzione mediatica non era paragonabile a quella di adesso. A proposito di dolore/famiglia e di vero sostegno… Non saprete mai cosa significhi finché non lo vivete. Se qualcuno mi manda un messaggio criticando qualcosa che fa mio fratello, lo bloccherò (lo ignorerò completamente)”-

“Mi vergogno anche di guardare” – Dopo una serie di lunghe Instagram stories, Katia Aveiro ha concluso così: “Mi vergogno persino di guardare. È deplorevole. La società e l’opinione pubblica oggi non valgono più niente. Sono diventati loro stessi pozzi senza fondo. Mi dispiace… “. Infine la sorella ha chiuso il discorso pubblicando la notizia del necessario intervento della Polizia al cimitero in quanto la tomba di Jota era stata presa d’assalto da tante persone che volevano scattare una foto.