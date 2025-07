“Il calcio che propongo è quello che si avvicina di più al mio modo di pensare, al mio modo di essere: un calcio coraggioso, costruito con il desiderio di essere protagonisti”. Si è presentato così Francesco Farioli, allenatore italiano che è stato annunciato dal Porto. L’ex Ajax ha firmato un contratto per le prossime due stagioni, fino al 2027. Il 36enne allenatore toscano sarà presentato nella giornata di lunedì 7 luglio alle ore 12, ma ha rilasciato le prime dichiarazioni ai canali del club dopo l’ufficialità.

“Siamo molto appassionati e un po’ ossessivi in quello che facciamo. C’è sempre qualcosa da migliorare, la mentalità e l’unione vengono prima di tutto. Queste cose per me non sono negoziabili“. Idee chiare e concetti definiti. Farioli ha lanciato la sfida a Benfica e Sporting: l’obiettivo è riportare il Porto a vincere in patria e ben figurare in Europa.

La carriera di Farioli – Francesco Farioli è reduce dalla stagione all’Ajax in Olanda, dove ha vissuto un finale thriller, perdendo lo scudetto a vantaggio del PSV nelle ultime giornate dopo esser stato anche a +9 a quattro giornate dalla fine del campionato. Il giorno dopo l’ultima giornata del campionato olandese aveva rassegnato le proprie dimissioni. In precedenza aveva chiuso una stagione positiva al Nizza dopo aver fatto esperienza in Turchia alla guida del Karagümrük e successivamente all’Alanyaspor. Dal 2017 è stato nello staff di Roberto De Zerbi – condividendone la stessa idea di calcio – sia al Benevento che al Sassuolo. Adesso per lui la prima esperienza in Portogallo: l’obiettivo è migliorare il terzo posto dell’ultimo campionato.