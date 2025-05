Francesco Farioli lascia l’Ajax dopo aver perso il titolo: “È il momento migliore per separarci”

Francesco Farioli ha deciso di lasciare l’Ajax “dopo un’attenta valutazione”. Lo ha comunicato in una nota ufficiale il club olandese che ha perso l’Eredivisie in maniera rocambolesca: dopo aver sprecato un vantaggio di 9 punti a quattro giornate dalla fine del campionato, il Psv Eindhoven ha completato una grande rimonta che nello scorso weekend gli ha permesso di conquistare il 26esimo titolo della sua storia.

“Essere il primo allenatore non olandese dell’Ajax dal 1998 e il primo italiano del club è stato un privilegio assoluto: insieme al mio staff abbiamo affrontato questa grande sfida con rispetto, responsabilità, passione e determinazione per farcela. – ha spiegato il tecnico italiano – Io e la dirigenza abbiamo gli stessi obiettivi per il futuro dell’Ajax, ma visioni e tempi diversi su come dovremmo lavorare e operare per raggiungerli. In virtù di queste differenze nei principi e nelle fondamenta del progetto, sento dal profondo del mio cuore che questo è il momento migliore per separarci“.

“Trovo tutto questo incredibilmente triste. – ha ammesso il direttore tecnico del club Alex Kroes – Francesco e il suo staff ci sono stati di grande aiuto. E’ stata una stagione intensa, ricca di momenti memorabili, e abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: qualificarci per la prossima Champions League. Francesco ha svolto un ruolo chiave nel rafforzare la cultura del rendimento nell’Ajax, cosa di cui gli siamo estremamente grati. Quest’estate si preannunciava come una sessione di calciomercato impegnativa, ora lo è diventata ancor più. Sta a noi garantire che un nuovo e forte staff tecnico sia pronto a inizio della preparazione del pre-campionato, il 26 giugno”, conclude il comunicato del club olandese.