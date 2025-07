Un GP caratterizzato da tantissima pioggia, safety car, penalità e colpi di scena. Ma nulla cambia in vetta: altra doppietta McLaren, con Norris che vince davanti a Oscar Piastri penalizzato di 10″ dopo un’infrazione all’uscita dalla safety car. Storico podio per Nico Hulkenberg, che tiene dietro Lewis Hamilton, quarto. Male Charles Leclerc, che ha chiuso al quattordicesimo posto. Quinto Max Verstappen che partiva in pole position.

Poteva sicuramente andare meglio il GP delle due Ferrari, che tra venerdì e sabato avevano fatto vedere ottime cose sia nelle libere che in qualifica. Alla fine però, complici anche la girandola di pit stop e la pioggia, né Hamilton né Leclerc sono riusciti ad arrivare sul podio. In particolare il britannico nel finale non ha avuto la forza di recuperare su Hulkenberg, che in sella a una brillantissima Kick Sauber ha ottenuto il primo podio della sua carriera.

La classifica finale del GP di Gran Bretagna

1. Lando Norris (McLaren)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Nico Hulkenberg (Kick Sauber)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Max Verstappen (Red Bull)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Alexander Albon (Williams)

9. Fernando Alonso (Aston Martin)

10. George Russell (Mercedes)

11. Oliver Bearman (Haas)

12. Carlos Sainz (Williams)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Charles Leclerc (Ferrari)

15. Yuki Tsunoda (Red Bull)

Rit. Kimi Antonelli (Mercedes)

Rit. Isack Hadjar (Racing Bulls)

Rit. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Rit. Liam Lawson (Racing Bulls)

Rit. Franco Colapinto (Alpine)