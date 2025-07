M5s, Avs e Pd nell’Aula della Camera hanno chiesto “un informativa urgente del ministro Pichetto Fratin” in seguito a quanto emerso di un articolo del Fatto Quotidiano sul mercato dell’energia. “Apprendiamo oggi dell’indagine Arera relativa agli anni 2023-24, da cui emergono fatti inquietanti: ci sarebbe stato un cartello di produttori di energia che avrebbe ridotto le forniture per far salire artificiosamente i prezzi, in un momento in cui il paese era sotto pressione. Da questa pratica sarebbero conseguiti aumenti in bollette per famiglie e imprese di 5 miliardi di euro”, ha detto per primo Enrico Cappelletti del M5s. Angelo Bonelli di Avs definisce “quello che oggi ha riportato il Fatto Quotidiano di una gravità inaudita“, “non può passare così”, “dovrebbe portate il ministro competente a svolgere un’azione di verifica”, “ci troveremmo di fronte ad una truffa nei confronti dello Stato, di imprese e famiglie”. Secondo il dem Alberto Pandolfo serve “un chiarimento da parte del governo” sulle “presunte bollette gonfiate“.