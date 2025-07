Stando ai dati della Federal Aviation Administration, il fenomeno del “bird strike” rappresenta uno dei rischi più gravi per la sicurezza aerea ed è stato responsabile, dal 1988 al 2019, dilegati a collisioni con la fauna selvatica. Nello studio viene anche indicato che circa ilavviene durante le fasi di, mentre il, mentre solo il 3% degli impatti avviene in fase di crociera. Un problema che può essere contrastato con programmi integrati dioltre che con il costante monitoraggio del, un indice che consente di misurare il rischio di collisioni con la fauna selvatica in ciascun aeroporto.