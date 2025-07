Ruba i bagagli da un’auto in un parcheggio di Milano, ma il suo piano finisce male: il video

Si è diretto, martedì intorno alle 18, ai piani interrati del parcheggio “Parking de Milan” in piazza Diaz, in pieno centro a Milano. Così si è impossessato di tre trolley, due zaini e un borsone che si trovavano all’interno dell’auto di una famiglia di turisti britannici. Il piano del 37enne di origini algerine però non è finito come sperava. All’uscita dall’ascensore, infatti, il gruppo di turisti si è imbattuto casualmente nell’uomo che stava tentando di uscire con la refurtiva. Riconosciuti immediatamente i loro bagagli, lo hanno bloccato e hanno subito allertato le forze dell’ordine.

I poliziotti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese, arrivati sul posto, hanno così arrestato l’uomo per furto aggravato e restituito le valigie ai proprietari. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del parcheggio.