Il nuovo proprietario della casa dove un tempo abitava Alfonso Porpora, a Sontheim an der Brenz, ha trovato un cranio in giardino sotto delle lastre di cemento. Per avere assoluta certezza è atteso l’esame del Dna.

Due settimane fa l’annuncio della risoluzione di un omicidio risalente a 18 anni fa, oggi gli inquirenti affermano che è stata trovata la testa del cadavere decapitato, trovato il 21 febbraio 2008 in un cartone lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa. Il corpo per 17 anni era rimasto senza nome. Solo recentemente la Procura di Bolzano ha comunicato la soluzione del cold case. Autore del delitto, avvenuto in Germania, il suocero della vittima, Alfonso Porpora, di origini siciliane. Ora il nuovo proprietario della casa dove un tempo abitava Porpora, a Sontheim an der Brenz, in Germania, ha trovato un cranio in giardino sotto delle lastre di cemento, riferisce la stampa locale. Per avere assoluta certezza è atteso l’esame del Dna.

Porpora già condannato per due omicidi e ora accusato del terzo era stato ribattezzato dalla stampa tedesca come il ‘padre-killer di Sontheim’. Due vittime erano compagni della figlia. Tre omicidi con la stessa atroce dinamica, strangolando e smembrando la vittima per poi nascondere i resti. Per i delitti l’uomo sta scontando l’ergastolo in Germania, ma solo recentemente l’omicidio avvenuto in Alto Adige è stato collegato all’uomo.

I resti sono infatti quelli di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, genero di Porpora. Il giovane viveva a Sontheim an der Brenz con la figlia e i due piccoli figli. Come riferisce la stampa tedesca, l’uomo aveva costretto il giovane a sposare la figlia, quando lei rimase incinta, ma non avrebbe mai accettato il genero. Il delitto è avvenuto il 13 febbraio, ma è stato scoperto tanti anni dopo. Il padre aveva infatti costretto la figlia di dire agli inquirenti che Mustafa si era allontanato volontariamente.