Cento alberi in vaso nelle piazze del centro per 3 mesi: la scelta di Bologna contro il caldo

Cento alberi in vaso da sistemare “a tempo” in sette piazze del centro per aumentare le zone d’ombra e combattere le isole di calore. L’intervento emergenziale del Comune di Bologna fa discutere, sia per i costi che per la scelta in sé. L’esperimento senza precedenti prevede un impegno di spesa di 128mila euro per le casse pubbliche ed è finalizzato al “miglioramento del microclima urbano nel centro della città”. I fusti arriveranno entro dieci giorni e resteranno a piazza Nettuno, piazza Re Enzo, piazza Galvani, piazza della Mercanzia, piazza del Francia, piazzetta Guazzaloca, piazza De Celestini fino a settembre.

E dopo? I 100 alberi verranno piantati nei giardini scolastici dei nidi e delle scuole d’infanzia di Bologna. I vasi conterranno fusti di osmanto, ligustro, acero di Freeman, acero campestre, carpino con una circonferenza del tronco di circa 20-25 centimetri e un’altezza di 4-5 metri. La scelta delle piazze è stata fatta tenendo conto della centralità e dei punti di attrazione vicini come Sala Borsa, piazza Maggiore, Palazzo Pepoli e Modernissimo.

L’idea, tuttavia, non è piaciuta a Europa Verde e movimenti. Per il partito ambientalista si tratta di “cento vasi di propaganda”, mentre esponenti di Extinction Rebellion sottolineano all’edizione bolognese di Repubblica che non si sa quale sia il sistema di irrigazione previsto: “Girerà un’autobotte in centro almeno due volte la settimana”. La sezione cittadina di Legambiente sottolinea: “Quelle piante avranno bisogno di tanta manutenzione e il rischio sarà quello di perderle”. Il sindaco Matteo Lepore ha risposto così alle critiche: “Gli alberi in vaso non risolvono la crisi climatica ma aiutano a vivere meglio”.