Tre furti in pochi giorni, sono propri ladri senza cuore i malviventi che per tre volte in dodici giorni, come riporta il Corriere del Veneto, l’Emporio della Solidarietà di Venezia. Si tratta di un importante progetto dedicato ad aiutare le famiglie in difficoltà e che distribuisce cibo, prodotti per l’igiene e altri servizi essenziali.

I banditi hanno portato via scorte di cibo, prodotti per l’igiene, detersivi e anche le donazioni che erano state raccolte, causando un danno sia economico pesante. Un vero e proprio saccheggio che danneggerà le persone più bisognose. I prodotti sottratti erano stati acquistati in anticipo per essere distribuiti durante i mesi di luglio e agosto, per sostenere le famiglie più vulnerabili in un periodo di grande necessità.

“Un danno triplo. Oltre a portare via i 5mila euro di spesa mensile per 130 famiglie, quelli che l’Emporio ha usato a luglio, è stata depredata anche la quota delle derrate di agosto, per il medesimo valore – ha appunto spiegato la presidente dell’associazione Anna Brondino al quotidiano – . Infatti, visto che l’associazione si fermerà il prossimo mese, era stata acquistata in anticipo la spesa da distribuire alle famiglie, in anticipo. Sono state portate via anche le donazioni ricevute e le risorse del banco alimentare. Hanno afferrato tutto su scaffali e scatoloni, dai prodotti più consueti come pasta e fagioli alle bottiglie d’olio. Non ho più lacrime né parole, siamo veramente disperati. Dobbiamo riparare anche la finestra, rotta con un mattone”. La polizia sta attualmente indagando sull’accaduto, mentre l’associazione invita la comunità di Venezia a sostenere con donazioni e solidarietà, affinché possano continuare a offrire supporto a chi ne ha più bisogno e ripristinare le scorte di beni essenziali per le famiglie assistite.

Foto di archivio