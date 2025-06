“Io in politica? Mai pensato, voglio fare il pensionato”. Alla festa della Cgil Milano, il sindaco Giuseppe Sala e il segretario generale Maurizio Landini, intervistati dalla direttrice di Radio Popolare Lorenza Ghidini, si sono confrontati sul futuro del centrosinistra. Per il sindaco, il tema è quello di “tornare al governo”. Come? “Per me non è escluso nessuno, purché si discuta di un minimo di piattaforma. Prego tutti di dimenticarsi qualcosa del passato”. E su un suo possibile ruolo a livello nazionale dopo il secondo mandato da sindaco lancia un messaggio chiaro: “Come mi vedrò? Dove ci sarà bisogno. Non ho l’ego che ‘o comando o non gioco’, posso giocare a prescindere”. Di altro avviso sembra essere il segretario della Cgil che ribadisce a sua volontà di rimanere fuori dalla politica. “Non ci penso proprio. Per uno come me che da apprendista saldatore metalmeccanico è diventato segretario Cgil, lo dico con umiltà, non c’è niente di più importante di quello che ho fatto fino ad ora”. Ma il sindaco Sala non sembra essere d’accordo: “Non sono d’accordo Maurizio, ci sarà tempo per parlarne, pensaci”.