“Insostenibile sovraffollamento nelle carceri. Drammatico il numero di suicidi”: l’allarme di Mattarella

Le condizioni del sistema carcerario sono “preoccupanti” e segnate ormai da una “insostenibile condizione di sovraffollamento“. È l’allarme lanciato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha incontrato al Quirinale il capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ed una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

Mattarella ha sottolineato anche il problema “drammatico” dei “suicidi nelle carceri” che “da troppo tempo non dà segni di arresto”. “Si tratta di una vera emergenza sociale sulla quale occorre interrogarsi per porre fine immediatamente a tutto questo”, ha specificato Mattarella.

Il presidente parla dei luoghi di detenzione come luoghi “effettivamente rivolti al recupero di chi ha sbagliato” e non come “palestra per nuovi reati, di addestramento al crimine”. “Ogni detenuto recuperato equivale a un vantaggio di sicurezza per la collettività oltre ad essere un obiettivo costituzionale”, ha concluso.