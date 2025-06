La Cassazione ha messo in fila per la prima volta i dubbi di costituzionalità sul Protocollo Italia-Albania. Non si tratta di una sentenza, né di un’ordinanza di rinvio come quella del 29 maggio alla Corte di giustizia europea (Cgue) per dubbi di incompatibilità con le direttive Ue. Ma della relazione datata 18 giugno e redatta dall’Ufficio del Massimario e del Ruolo che, di fronte a novità normative rilevanti, riunisce i principali pareri della dottrina. Una “mappa con cui orientarsi”, come scritto dal Manifesto che ne ha dato notizia, a beneficio dei consiglieri della Cassazione. Che non li vincola e tuttavia, come per la relazione sul decreto Sicurezza, sembra già destinata a creare nuovi attriti tra il governo e la magistratura, chiamata a esprimersi su soluzioni inedite e già più volte modificate, da ultimo per consentire il trasferimento degli irregolari in attesa di espulsione ed evitare che i centri in Albania restassero deserti dopo il flop dei richiedenti intercettati in mare, i cui trasferimenti sono stati di fatto bloccati dai rinvii alla Cgue sulla questione dei Paesi sicuri.

Al netto dei rilievi di tribunali, corti d’appello e della stessa Cassazione, il documento è un compendio delle perplessità emerse dal lavoro di esperti di diritto sul rapporto tra il Protocollo e le fonti di rango superiore. Al centro torna l’applicabilità extraterritoriale del diritto d’asilo dell’Unione europea e i rischi per le relative garanzie. Questione a dir poco dibattuta, tanto da essere rinviata alla Cgue il 29 maggio scorso per dubbi sulla legittimità di trasferimenti e trattenimenti con la direttiva Ue sui rimpatri e, in subordine, con quella sulle procedure d’asilo. Quanto alla Costituzione, le perplessità vanno dal possibile contrasto col principio di uguaglianza dell’articolo 3, con l’assenza di disposizioni di legge che regolino la selezione e innescano disparità di trattamento tra i trasferiti in Albania e i rimasti in Italia. Alla potenziale violazione della riserva di legge, articolo 10 della Costituzione, che disciplina il diritto d’asilo “secondo le condizioni stabilite dalla legge”. Mentre il Protocollo rimanda all’applicabilità della “disciplina italiana ed europea” solo “in quanto compatibile”, lasciando ampi margini di incertezza normativa. Anche l’articolo 13, che tutela la libertà personale, parrebbe essere a rischio: la relazione ricorda che, cessati gli effetti del trattenimento, è impossibile liberare l’individuo in Albania, con conseguente detenzione sine titulo per ore o giorni nell’attesa del trasferimento in Italia. In assenza di alternative percorribili, previste dalle direttive Ue, in Albania lo stesso trattenimento diventa extrema ratio. C’è poi il diritto di difesa (articolo 24) appare compromesso per le modalità di udienza da remoto, difficoltà di accesso agli avvocati e tempi ridotti per i ricorsi. Infine, l’articolo 32, relativo al diritto alla salute, perché il livello di assistenza sanitaria albanese non è comparabile con quello italiano.

Nonostante non si tratti di un pronunciamento della Suprema Corte, il testo ha subito innescato reazioni. Per il Movimento 5 Stelle il documento “fa a pezzi il Protocollo Albania” e solleva “pesanti dubbi sulla compatibilità” con Costituzione e diritto europeo. E rilanciano i numeri: le poche decine di persone trasferite a fronte di oltre 250 mila sbarchi registrati nel frattempo e un costo di “circa un miliardo dei cittadini italiani”. Angelo Bonelli di AVS ha affermato che “i rinvii alla Corte di giustizia europea dei trattenimenti illegittimi conferma ciò che abbiamo sempre denunciato: l’intesa con Tirana è contraria al diritto europeo, calpesta i diritti fondamentali delle persone ed è un vergognoso spreco di denaro pubblico”. Dalla maggioranza, che ha già definito “ideologica” la relazione sul decreto sicurezza, Riccardo De Corato (FdI) replica che “le decisioni in materia di politica migratoria e accordi internazionali spettano al potere esecutivo e legislativo, cioè a chi ha ricevuto un mandato democratico da parte dei cittadini”. Trova “alquanto curioso” che si parli di “ingerenza” per un politico che esprime un’opinione su una sentenza, mentre valutazioni “preventive e politiche” della magistratura sulle scelte dell’esecutivo passino sotto silenzio. A ricordare che “l’azione della magistratura, secondo il principio della separazione dei poteri, risponde al dettato della nostra Costituzione, non al potere esecutivo” è invece Francesco Boccia del Pd, che accusa la destra di “abbattere a colpi di provvedimenti assurdi” lo stato di diritto.