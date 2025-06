I disagi per i ritardi, le polemiche puntualissime. “Non è ammissibile che nel 2025 un singolo guasto tecnico possa mettere in ginocchio l’intero sistema radar di una vasta area geografica nazionale” dice Assoutenti dopo il black-out dei radar che ha paralizzato per ore il traffico di alcuni dei principali aeroporti del Nord Italia. “Le nuove tecnologie devono essere garanzia di continuità e affidabilità, ma l’evento di ieri dimostra che mancano protocolli di gestione del rischio adeguati – dichiara il presidente Gabriele Melluso – La normativa europea in materia di sistemi di protezione deve essere radicalmente modificata: un sistema alternativo non può limitarsi a ‘integrare’, ma deve garantire il 100 per cento della trasmissione dei dati in ogni condizione”. Assoutenti sottolinea inoltre la necessità di verifiche urgenti sullo stato di manutenzione dei locali che ospitano i data center. “Con le ondate di calore estremo che stanno interessando il nostro Paese è doveroso accertare se i data center abbiano mantenuto le condizioni termiche necessarie a garantire il funzionamento dei sistemi sensibili, e quali strumenti di prevenzione siano stati adottati – aggiunge Melluso – Per questo chiediamo che Enav e Ministero dei Trasporti aprano un’inchiesta indipendente sull’accaduto. Noi raccoglieremo le segnalazioni da parte dei viaggiatori colpiti dai disagi, per valutare eventuali azioni risarcitorie”.

La polemica diventa anche politica. La solleva il Pd nei confronti del ministro dei Trasporti Matteo Salvini, inseguito già dalla “maledizione” della gestione dei treni. “Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo – attaccano i deputati dem della commissione Trasporti della Camera che hanno presentato un’interrogazione – Il caos aereo che ha colpito gli aeroporti del Nord-Ovest è l’ennesimo fallimento del peggior ministro dei Trasporti della storia repubblicana”. “Salvini – aggiungono – si limita a comunicare a posteriori che ha ‘seguito la situazione’. Ma è ora che il ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità. Non ci fermeremo finché non saranno chiarite tutte le responsabilità. Mentre Salvini fa propaganda dai social, il Paese va in tilt. È evidente che non è all’altezza del ruolo che ricopre”, sottolineano.