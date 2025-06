“Questo 5% del Pil per il riarmo è veramente irricevibile e incredibile. Ma ci vuol dire la Meloni dove prendiamo mal contati 400 miliardi da qui al 2035? Ma questi qui cosa hanno trovato, una miniera di diamanti a Colle Oppio? E come e dove li prendiamo? Non siamo in condizione di affrontare una cosa del genere senza dare un colpo micidiale allo stato sociale“. È il commento durissimo di Pier Luigi Bersani, ospite nell’ultima puntata stagionale di Otto e mezzo (La7), sulla decisione del governo italiano di impegnarsi ad aumentare i propri stanziamenti di bilancio dal 2% al 5% del Pil, per un totale di circa 450 miliardi di maggiore spesa militare da qui al 2035.

Bersani spiega nel dettaglio i motivi per cui giudica la proposta del governo non solo sbagliata, ma pericolosa: “Innanzitutto, di questa montagna di euro il 70% finisce al negozio americano che si tiene la tecnologia. Quindi, per prima cosa, aumenta la dipendenza dagli Usa. In più, quello che ci facciamo in casa ciascuno se lo farà a casa sua con le sue industrie, quindi aumenta la frammentazione. E poi dove troverà questi soldi la Meloni? Visto che le piacciono le citazioni in latino, come “si vis pacem” eccetera eccetera, vada a leggersi un’altra – continua – “Ad impossibilia nemo tenetur”. Alle cose impossibili non è tenuto nessuno, cioè noi non possiamo. Lo riferisca a Trump. Questi sovranisti qui dovrebbero inchinarsi alle prospettive del paese, non al primo matto che gira per il mondo. Questa del governo Meloni è una scelta irresponsabile“.

E aggiunge: “Se di fronte alle richieste di Trump ci arrendiamo al primo momento, non la finiremo mai più. Dobbiamo cercare di unire le forze con altri paesi responsabili per mettere un freno a queste derive qui. Non è possibile accettare tutto. Questo qui ti fa spendere dei soldi per fare le robe a casa sua. Ma l’abbiamo capito o no? Quando vedo l’atteggiamento dell’Europa, mi viene proprio un magone, ma ricordo che i nostri padri, come Nenni e Zaccagnini, dicevano: si fa quel che si deve, succeda quel che può. Cioè l’Italia deve mettersi di traverso su una cosa del genere. Dobbiamo provarci”.

In chiusura, Bersani ha messo in guardia anche dai possibili risvolti opachi legati a un tale livello di spesa: “Quando si è di fronte a un mainstream che incita al dovere di armarsi e quando c’è da scegliere delle commesse che valgono miliardi di euro e che durano decenni, io adesso non so se ci sarà corruzione – chiosa – Ma diciamo la pressione che ci può essere è formidabile. E ricordiamoci sempre che, quando compriamo un oggetto di alta tecnologia da un altro, quello lì l’ultima parola dell’uso di quella tecnologia se la tiene”.