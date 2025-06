Fabio Quartararo conquista la pole position – la sua ventesima in top class – del Gp di Olanda, decimo appuntamento del mondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto Pecco Bagnaia, con la Ducati ufficiale, di 28 millesimi. La prima fila è completata da Alex Marquez con la Ducati del team Gresini. Partirà in seconda fila il leader del Mondiale Marc Marquez (Ducati) che ha sbagliato la staccata di curva 1 perdendo la possibilità di dare l’ultimo assalto alla pole.

Nel pomeriggio, alle 15, è in programma la gara Sprint per assegnare i primi punti del weekend, mentre il Gran Premio andrà in scena domenica alle 14. La Sprint race delle 15 sarà visibile in diretta su Sky Sport, Now e SkyGo e in chiaro su TV8. La gara di domenica, invece, sarà in diretta su Sky Sport, Now e SkyGo mentre verrà trasmessa in chiaro su TV8 in differita a partire dalle 16.05.