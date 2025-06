di Barbara Pettirossi

Abbiamo capito. Solo se fai parte della combriccola occidentale hai la licenza di uccidere. Tutte le analisi geopolitiche dell’oggi, con buona pace degli studiosi seri che sempre ringraziamo, si riducono drammaticamente a una manciata di assiomi.

1. Se hai la sfortuna di essere nato in posti come la Palestina, o l’Iran, o l’Ucraina, o la Libia, o in qualche altro luogo “inospitale”, hai un’alta probabilità di essere bombardato, affamato, usato come avamposto strategico, di diventare merce di scambio grazie anche al caos secolare che i ricchi bianchi democratici hanno creato nel tuo paese.

2. I governi occidentali sono guidati da un bullo paci-guerrafondaio, e i loro rappresentanti sembrano gli attori balbettanti di una commedia neppure troppo divertente. Tranne uno, che ha deciso di mettere in scena, invece, una tragedia. Si presenta al mondo sventolando la Bibbia, con cui giustifica la sua esistenza e quella dei suoi sostenitori.

Domando: perché questi detentori della verità, che sembra essersi ridotta alla sopravvivenza di un unico popolo (il loro), non citano il comandamento “non uccidere”, o questo: “Non desiderare la casa del tuo prossimo, né il suo campo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna delle cose che sono del tuo prossimo” (Deuteronomio 5:21). Oppure non ricordano questi passaggi: “Quando un forestiero dimorerà presso di voi nel vostro paese, non gli farete torto. Il forestiero dimorante fra di voi lo tratterete come colui che è nato fra di voi; tu l’amerai come tu stesso perché anche voi siete stati forestieri nel paese d’Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio” (Levitico 19:33-34), “Amate dunque il forestiero, poiché anche voi foste forestieri nel paese d’Egitto” (Deuteronomio 10:19), “Non lederai il diritto dello straniero e dell’orfano e non prenderai in pegno la veste della vedova, ma ti ricorderai che sei stato schiavo in Egitto e che di là ti ha liberato il Signore tuo Dio; perciò ti comando di fare questa cosa” (Deuteronomio 24:17-18).

Anche questi passi fanno parte della Bibbia, il libro più citato in tempo di guerra! Ah già, scusate, questi passi vanno interpretati e contestualizzati. Poi, qualcuno davvero bravo ci spiegherà una buona volta il criterio per cui alcuni passi biblici devono essere presi alla lettera, mentre altri sono soggetti ai benedetti cambiamenti storici e culturali. Non sarebbe tempo di smettere di usare la religione come passe-partout per qualsiasi nefandezza? Non sarebbe tempo che i capi dell’Occidente “illuminato” la smettessero di drogare le proprie nazioni con riferimenti religiosi? E dato che sono in vena di citazioni, proporrei Matteo 7:3 per quanti si vantano di essere democratici: “Perché osservi la pagliuzza nell’occhio del tuo fratello, mentre non ti accorgi della trave che hai nel tuo occhio?”. Per i pignoli, poi, chiarisco che l’edizione biblica da cui sono tratte le citazioni è quella della CEI.

3. Se il battito d’ali di una farfalla in Brasile provoca un tornado in Texas, figuriamoci le bombe. Ah già, quella dell’effetto farfalla è solo una teoria. Ma le bombe e i morti sono veri.

Il blog Sostenitore ospita i post scritti dai lettori che hanno deciso di contribuire alla crescita de ilfattoquotidiano.it, sottoscrivendo l’offerta Sostenitore e diventando così parte attiva della nostra community. Tra i post inviati, Peter Gomez e la redazione selezioneranno e pubblicheranno quelli più interessanti. Questo blog nasce da un’idea dei lettori, continuate a renderlo il vostro spazio. Diventare Sostenitore significa anche metterci la faccia, la firma o l’impegno: aderisci alle nostre campagne, pensate perché tu abbia un ruolo attivo! Se vuoi partecipare, al prezzo di “un cappuccino alla settimana” potrai anche seguire in diretta streaming la riunione di redazione del giovedì – mandandoci in tempo reale suggerimenti, notizie e idee – e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri tutti i vantaggi!