Timothy Weah e Samuel Mbangula dalla Juve al Nottingham Forrest sembrava una doppia trattativa ai dettagli. Un’operazione complessiva da circa 23 milioni di euro, con solo gli ultimi bonus da risolvere. O almeno, così sembrava. Ma se di Mbangula non ci sono news, per Timothy Weah è stato l’agente Badou Sambague a uscire allo scoperto dopo la scelta dei bianconeri di mandare in tribuna il proprio assistito per la sfida contro il Manchester City. “Fuori causa mercato”, ha dichiarato Tudor rispondendo a domanda precisa. Ma l’agente di Weah non ci sta: “È una vergogna. Weah è un giocatore fantastico e un compagno di squadra fantastico: vedere gente comportarsi così per soldi ed egoismo mi ha deluso molto”.

Il calciatore statunitense, figlio di George Weah, nelle storie Instagram ha lanciato qualche segnale: prima dei riferimenti biblici con un emblematico “non sei da solo“, poi un’altra story con una foto dalla tribuna e una scritta “Andiamo ragazzi” a incitare i compagni. “Finché non sarò qui, nessuno spingerà uno dei miei giocatori ad andare giocare a destra o a sinistra come una marionetta – ha poi proseguito deciso Sambague -. Sono contento che Tim abbia un’ottima preparazione e una personalità tale da rimanere concentrato sulle partite”.

La situazione sembra al momento difficilmente sanabile, ma Weah non sembra gradire la destinazione in Premier League. Motivo per cui adesso toccherà ad agente e dirigenza juventina trovare un punto d’incontro che non lasci scontento nessuno. La Juventus ha però fretta: serve un tesoretto per provare ad arrivare a Jonathan David o comunque a una prima punta di spessore. È la priorità del club bianconero in questa fase di mercato.