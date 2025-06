Il pilota spagnolo è andato giù all'inizio della prima sessione, ma dopo esser rientrato in pista ha chiuso in prima posizione

Non è cominciato nel migliore dei modi il weekend del GP di Assen per Marc Marquez che – dopo aver vinto al Mugello – è tornato in pista per le prime libere nella mattinata di venerdì. Il pilota spagnolo, in apertura di sessione, è caduto tra tra le curve 14 e 15 del circuito. Il sei volte campione del mondo in MotoGP si è rialzato tenendosi la mano sinistra, su cui ha impattato quando è andato giù sull’asfalto prima di bloccarsi nella ghiaia a bordopista. Subito un soccorritore è arrivato correndo, ma Marquez ha tranquillizzato tutti, dirigendosi poi a piedi verso il box Ducati.

Visitato immediatamente dallo staff medico, la prima diagnosi è stata di una compressione del nervo mediano del braccio sinistro, che gli ha provocato una perdita di forza e sensibilità dell’arto. I meccanici si sono poi subito messi al lavoro per sistemare la sua moto e Marquez – superato lo spavento e il dolore – è tornato in pista. E i risultati non sono di certo stati di uno caduto qualche minuto prima: il leader del mondiale ha infatti immediatamente dimenticato l’incidente, è tornato in pista e ha chiuso con il primo tempo della sessione in 1:32.216. Lo spagnolo ha preceduto Maverick Vinales e Marco Bezzecchi. Quarto invece Pecco Bagnaia, che ha mostrato un ottimo ritmo nonostante le gomme usate. Una pista dove l’italiano si trova a proprio agio, considerando che ha vinto negli ultimi tre anni.

La classifica delle prime prove libere

1 M. Marquez (Spa/Ducati) 1’32”216

2 Viñales (Spa/Tech3 Ktm) +0.313

3 Bezzecchi (Ita/Aprilia) +0.354

4 Bagnaia (Ita/Ducati) +0.393

5 Di Giannantonio (Ita/VR46 Ducati) +0.673

6 Quartararo (Fra/Yamaha) +0.740

7 A. Marquez (Spa/Gresini Ducati) +0.899

8 Zarco (Fra/Lcr Honda) +0.928

9 Aldeguer (Spa/Gresini Ducati) +0.933

10 Rins (Spa/Yamaha) +0.935

11 Acosta (Spa/Ktm) +0.965

12 R. Fernandez (Spa/Trackhouse Aprilia) +1.015

13 Morbidelli (Ita/VR46 Ducati) +1.048

14 Miller (Aus/Pramac Yamaha) +1.123

15 Oliveira (Por/Trackhouse Aprilia) +1.162

16 Mir (Spa/Honda) +1.207

17 Bastianini (Ita/Tech3 Ktm) +1.399

18 Savadori (Ita/Aprilia) +1.406

19 Ogura (Giap/Trackhouse Aprilia) +1.607

20 Binder (Saf/Ktm) +1.707